大坑9號步道聚集違規攤販 中市府依法取締

2019-04-14 13:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市大坑9號步道假日人潮多，沿線攤販林立，鄰近步道口的大坑地震公園停車場也被攤販占用，台中市政府為此展開聯合稽查，除了加強勸導、取締，並以種植灌木方式，減少違規攤販設立的空間。台中市政府建設局今日表示，由於大坑地震公園停車場免費公有停車場，將與停車管理處研議改為收費停車場的可行性，以有效管理。

大坑9號步道是台中市著名的登山步道，假日人潮眾多，人潮帶來商機，從停車場到整條步道沿線都是攤販，因遭到民眾檢舉，市府7年前曾經強制拆除所有攤架，攤商只得撤出9號步道，但這幾年又陸續回來。

建設局表示，大坑9號步道周邊除9之1步道前的農夫市集為合法攤販外，其餘均屬非法攤販，且部分攤位還有違章建築及占用公有地等不當等情事；為管理9號步道周邊及大坑地震公園違規攤販問題，建設局除每日由駐點保全人員勸導違規攤販，也配合觀光旅遊局、警察局東山派出所每月辦理聯合稽查作業，並將依法令規定，取締攤販違建及固定物占用等問題，維護公共安全及步道環境品質。

建設局也指出，該局上個月採用空間區隔方式，將地震公園停車場周邊以種植灌木進行空間綠美化，減少違規攤販設立的空間，因大坑地震公園停車場為免費公有停車場，違規攤販轉而進入停車場，佔據車位營業，為避免此狀況持續加劇，且有效管理停車秩序與維護車輛通行，建設局將請停管處研議將該停車場委外經營為收費停車場的可行性，盼透過更有效的經營管理，改善停車秩序與安全。

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