亞洲冠軍網球選手蘇鈺翔 大甲媽遶境發放口罩還願

2019-04-14 12:52

〔記者歐素美／台中報導〕網球選手蘇鈺翔因父親蘇泓維之前在台中港務消防隊任職，篤信媽祖，2014年時跟父親隨大甲媽遶境抬轎，結果當年參與世界青少年網球比賽，順利榮獲亞洲大洋洲冠軍，今年轉任職業網球選手，媽媽陳韋汝因從事精油事業，鑑於這幾年大家愈來愈重視空污問題，研發出獨特的草本香氛口罩，特別抱著感恩及回饋的心，隨大甲媽遶境將發送3萬個給信眾。

網球選手蘇鈺翔的父親蘇泓維是消防署專員，之前曾任職台中港務消防隊第一分隊長多年，因父親篤信媽祖，蘇鈺翔於2014年曾跟著父親隨大甲媽遶境，並幫忙抬轎，結果，當年參加世界青少年網球比賽，即一舉拿下亞洲大洋洲冠軍。

鑑於近兩年霾害及空污非常嚴重，尤其中部空污問題成為全國關注議題，大甲媽遶境過程，信眾為迎接媽祖燃放大量鞭炮、煙火，加上沿途汽機車排放廢氣，影響人體呼吸道健康。從事精油事業的陳韋汝，特別研發生產獨特的草本香氛口罩，戴起來具有精油香味而且抗空污，經到大甲鎮瀾宮擲筊，獲得媽祖聖杯首肯，今年特別製作了3萬個，隨大甲媽遶境沿途發送。

蘇鈺翔今年起轉任網球職業選手，也跟著媽媽陳韋汝在大甲媽遶境沿途廟宇定點發放口罩，目前已送出1萬多個，今天下午將持續在花壇消防隊前恭迎媽祖，跟一群網球國家代表隊選手一起發放口罩給信眾，對抗空污、分享回饋。

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