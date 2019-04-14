漫步月世界 3國小學童探索奇特地質

2019-04-14 11:36

〔記者王涵平／台南報導〕南大附小彩虹斑馬志工隊與七股樹林國小、將軍鯤鯓國小學童走訪月世界、泥火山，探索特殊地質，直呼神奇。

配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR）辦理泥岩戶外教育課程，三校53位師生前往田寮與燕巢兩地的月世界及泥火山惡地地形，拿著自製坡度計測量月世界蝕溝的坡度，並利用溫度計量測泥火山溫度，大自然成為最好的地質教室。

南大附小指導老師張景傑表示，為了驗證月世界地表鬆軟易受雨水沖蝕的特性，指導學生利用紙卡、棉線及迴紋針自製坡度計。

南大附小學生常乃文、黃以旋拿著自製坡度計測量蝕溝的坡度多半在40至60度，與手機APP測量結果相符。在一片灰白色的月世界發現黑色帶狀泥岩，老師解說因斷層摩擦泥岩而形成黑色斷層泥，此地可能有斷層。

見到泥火山滾滾冒起的泥漿。樹林國小學生黃筱晴鼓著很大的勇氣才敢把手指頭放入泥火山的泥漿裡，沒想到一處是冰涼，而另一處卻是溫溫的，實際測量泥漿分別是25度和38度。

鯤鯓國小學生周玟伶說，田寮泥火山像個大臉盆，燕巢泥火山則像座小山丘，是因為泥漿的含水量不同所致。

鯤鯓國小校長方陽昇、樹林國小校長李貞慧表示，帶領學童探索及體驗大自然，透過一連串的觀察與發表可培養學童敏銳的觀察力與表達力。

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