「天后」雙媽都在彰化 信徒集氣喚相見歡

2019-04-14 11:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕宗教界兩大天后女神，大甲媽和白沙屯媽今天都在彰化縣遶境祈福，昨天就差8公里的徒步距離，難得一見的雙媽會就能在南彰化地區發生，今天雙媽同時都進入北彰化地區遶境，信徒們網路發聲，高度期待兩天后相見歡。

百年來，雙媽難得同一天起駕、同一天回鑾，今年同時進入遶境活動第7天，進香隊伍昨天同時進入彰化縣，今天中午之前，也同時都在南彰化地區，預計中午過後，大甲媽、白沙屯媽都會經過北彰化鄉鎮。

因大甲媽遶境路線固定，白沙屯媽路線飄浮不定，依照當下媽祖旨意而定，目前大甲媽在員林市，預計中午沿山腳路進入花壇鄉，傍晚進入彰化市，晚上駐駕彰化市天后宮。

白沙屯媽目前從溪湖鎮一路順著員鹿路北上，經過埔鹽鄉，中午過後，若繼續沿著員鹿路一路前進，可望進入鹿港鎮，往和美、伸港、線西等沿海鄉鎮，不過，若中途轉彎改走彰水路經過秀水，就很可能走山線路線，從彰化市北返台中市。

不少信徒在鎮瀾宮和拱天宮宮廟臉書平台留言，甚至在遶境活動APP平台集結力量，呼喊期待雙媽會相遇北彰。

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