請偏鄉學生看身心障礙藝術團演出 慈善會長有愛

2019-04-14 10:41

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕讓偏鄉孩子有機會到台中看表演，台灣向陽關懷協會邀請南投、彰化和台中3縣市的偏鄉小校觀賞中國殘疾人藝術團演出的新版「千手觀音」和新編節目「我的夢」，會長黃寶貴說，這幾天協會分批到這些學校送票，除了希望讓小朋友看到精彩的表演外，也讓他們知道身心障礙者只要肯努力，他們的人生一樣可以發光發熱。

黃寶貴表示，這場中國殘疾人藝術團所演出的千手觀音節目，在世界上享有知名度，節目真的很精彩，而中彰投的偏鄉學校學生少有機會到都會區看表演，因此台灣向陽關懷協會和富翌公司合力策畫這場表演，節目4月20日下午3點於台中惠蓀堂演出，有3200個座位，因此分配給中部幾個縣市的偏鄉學校，請學校當天帶學生去觀賞。

黃寶貴也說，協會另一位會長張為棣及富翌公司執行長稅富強都是白手起家，希望藉由這個由身心障礙者組成的藝術團，能傳達給偏鄉學生殘而不廢的正能量，也希望他們能努力朝目標前進，將來有能力時，也記得要關懷社會。

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