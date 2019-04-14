跟著白沙屯「粉紅超跑」 身障手搖車隊勇敢隨香

2019-04-14 10:27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟繼去年完成36小時200公里白沙屯媽祖北港進香急行軍，今年再邀李日農、蘇龍火2名夥伴用手搖車跟著媽祖「粉紅超跑」前進挑戰成功，找回身心障礙朋友勇敢與自信。

陳明瑟表示，一年一度白沙屯媽祖北港遶境盛事，令許多信徒嚮往且爭相前往，但對於障礙者而言堪稱是一項「不可能的任務」，除了出門時間、上廁所、洗澡、夜宿等問題都需要克服，心理層面更欠缺勇氣與信心，大都不敢貿然嘗試，留下許多遺憾。

想幫身體快速退化的夥伴祈福，更為走動學習成長、證明自我，期待藉由手搖車找回失去的信心與勇氣，陳明瑟今年特別找了李日農、蘇龍火2名車友同行，挑戰手搖車200公里、從苗栗拱天宮陪白沙屯媽祖到北港朝天宮進香的壯舉，成為進香團中最特別的車隊。

陳明瑟說，沿路體會到大家的熱情，頻頻為他們加油，讓他找回人生再一次的感動與感謝，尤其沿路信徒看見他們這麼努力的手搖車除了敬佩，還會說帶給其他人很大的信心覺得好幸福，讓他們更堅定手搖車下去，如今終於完成進香遶境，他們3人都覺得驕傲與光榮。

為鼓勵更多身障者勇於嘗試走出家門，雲林縣愛無礙協會每週三上午9點至11點在斗南田徑場，由傑太公司公益贊助，有免費手搖車體驗訓練，意者可洽詢0912-041020陳先生，歡迎身障朋友共襄盛舉。

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