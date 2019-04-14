未來刷卡繳罰單手續費要全民買單？ 國發會回應了！

2019-04-14 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕民眾繳規費或罰單時，可以直接用信用卡或行動支付付款，非常方便。但現在傳出銀行業不願再代墊衍伸的手續費，未來將由政府編列預算自行吸收，卻驚傳連繳「違規罰單」的手續費也納入，等於是納稅人要幫違規者付手續費，讓民眾直呼「觀感不佳」。

綜合媒體報導，根據統計，去年六都所取締的違規案件超過1200萬件，以監理單位臨櫃刷卡比例約22%計算，目前銀行業自行吸收的手續費可能接近4千萬。而未來，這些手續費都將改由地方政府自行編列預算來吸收，由全體納稅人買單。

交通部路政司專門委員蔡書彬指出，上週為此事開會，有四個直轄市反映一般規費的手續費由政府買單沒問題，但罰單的手續費由政府買單恐怕觀感不佳。蔡書彬表示，後續已立即洽詢國發會等相關部會，而對方也還在與長官討論，確切結果出爐後會再對外公告。

對此，國發會回應，所謂的罰單手續費全民買單「並非事實」，相關意見都會納入評估，並尊重金融及交通主管機關的決定，目前一切「尚未定案」。銀行業者也認為，罰單屬民眾自行犯錯的行為，不是公家單位營業行為，手續費確實該由違規人支付較合理。

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