左營地下道今封閉 進行填平工程

2019-04-14 08:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鐵路地下化後，為縫合長期以來都市遭鐵路分割空間，均衡都市發展，市府積極爭取中央編列預算，已先後拆除市區4座陸橋，並皆已提前通車，中華路左營地下道今起進行封閉，4月17日開始動工，預定5月31日前開放通車。

由於左營地下道回填高度約達7公尺左右，地下道填平與拆除陸橋不同，為考量安全性需分層澆置，待材料達一定強度及凝固後才可進行下一層澆置，水利局力拚盡早開放通車，預定5月31日前開放第一階段臨時通車，讓交通影響降至最低。

水利局表示，因鼓山區中華路段每日尖峰時間車流量相當龐大，為減低用路人交通衝擊，地下道封閉時間及施工期間有交通配套措施，包括汽機車改道替代路線資訊，施工期間會加派人力疏導交通。

水利局指出，工區範圍路段已設置交通維持設施，確保周邊行車安全與順暢，請用路人依改道指引告示牌，改走替代道路，也提醒於地下道填平封路期間，請務必配合施工單位所設置的臨時指示標誌通行，提早避開施工壅塞路段。

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