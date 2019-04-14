福華名品春夏時尚秀 演釋「花見春語」嘉年華

2019-04-14 08:35

〔記者張忠義／高雄報導〕迎接2019春夏美麗新時尚!各大精品、百貨業者為搶攻5月母親節強檔，不約而同提前開跑，舉辦母親節促銷及春夏服裝秀活動，除了多重會外，並邀請VIP顧客看秀並推出多項優惠搶商機，期盼帶動全館消費熱潮，為春夏裝新品提前搶得口碑及業績。

高雄福華名品歡馨獻禮母親節，搶在母親節前夕舉辦春夏時尚秀，邀請BASLER、張養真、ELFING、山崎隆史Yamasaki Takashi、MARTIN&RED、許艷玲YEN LIN HSU等品牌設計師，以80年代優雅高貴的鎖鏈印花、輕盈精緻的立體繡花、條紋配蕾絲、丹寧撞色拼接等元素妝點，詮釋出浪漫女性的柔和及小性感，營造優雅的慵懶氣息，透過輕、薄、雪透的雪紡絲、及做工精緻的蝴蝶繡花，烘托出女性曼妙的曲線及獨特婉約的時尚美。

套上莫藍迪灰、奶油黃、海水藍、薄荷綠、紫霞、孔雀粉、嘉年華紅、馬卡龍..等新穎、典雅的色調，展現時尚名媛時髦、優雅、端莊的新風采。

2019春天，女人如玫瑰般的美麗，繽紛的花卉運用螢光絲讓印花圖案更加立體，亞麻、絲縲縈、有機棉、烏干紗製成的長洋裝、長版絲質襯衫搭配舒適的寬管褲，柔美中多了幾分帥氣，更能襯托出現代女性多元化的特質。

帶有垂墬感的柔軟布料及A-LINE版型洋裝，讓女性行走間流動飄逸的魅力，完美詮釋了女人如花般的特質與優雅風采，山崎隆史Yamasaki Takashi女裝一向以抓皺、波浪、立體感為設計重點，大量的抓皺與荷葉波浪隨著服裝的線條蔓延，套上粉嫩如冰淇淋的馬卡龍色調，呈現春夏甜美的氛圍，堆疊出獨一無二的都會女子新風格。

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