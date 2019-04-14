40年來最慘！ 高雄玉荷包結果率剩1成5

2019-04-14 00:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市玉荷包荔枝今年因氣候異常，開花率不到3成，近來進入結果期，只剩下1成5，產量創下歷史新低，是荔枝產業40年來最慘，而且整體產期延後至少1週，預計6月初盛產，今年物以稀為貴，價格恐上漲2至3成，有錢不一定買得到。

高雄市荔枝種植面積超過3300公頃，面積及產量都是全國第一，尤以玉荷包荔枝占整體7成5，種植面積超過2500公頃，又以大樹區約1800公頃最多，果肉Q彈又結實、多汁，甜度可達20度以上，甜蜜好滋味令人難忘，經濟產值高達12億元。

今年是72年來最溫暖的冬天，造成玉荷包荔枝開花期因暖冬不冷，整體開花率不到3成，大樹區甚至一半荔枝園未開花，許多農民只能忍痛放棄，提早修剪枝葉，為明年重來做準備。

玉荷包荔枝近來進入結果期，部分樹枝只結少果，持續生理落果，呈現不穩定現象，尤其過去生理落果大多發生在清明節以前，今年因花期延後又天氣多變，生理落果延至清明節過後，造成整體產量只剩下1成5。

神農獎果農尤惠璋說，玉荷包荔枝過去5月底盛產，今年因氣候異常、產期延後，預估6月初才會盛產，迄今生理落果仍不穩定，若氣候狀況持續異常，今年產量恐持續下修，搞不好只剩下1成，血本無歸令人憂心。

尤惠璋指出，所幸這2天大地溼氣重，帶來露水滋潤玉荷包，有助於果實長大，微量元素也會增多，氣象預測14日起全台有雨，期盼少雨對玉荷包荔枝帶來滋潤，但不希望雨量太多或下太久，擔心會造成落果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/