雲門2新作世界首演 《毛月亮》驚豔衛武營

2019-04-13 23:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕雲門2新作《毛月亮》世界首演今天於衛武營登場，由雲門創辦人林懷民接班人鄭宗龍聯手冰島搖滾天團Sigur Ros，14名舞者在月暈下幻化如獸，攪動《毛月亮》現代傳說，刻畫科技對人類影響的反思，不但首場門票完售，精彩演出受歡迎。

雲門2藝術總監鄭宗龍從大自然得到啟發，「毛月亮」俗稱月暈，古語「月暈而風」暗喻風起有事要發生，使人警覺、恐懼，他挑戰月暈下的美麗與不安、冰冷與爆烈，舞出神話、原始魔幻，發掘人的野性，包括爭執、戰爭、不安與貪婪，獨舞的原始孤冷、雙人舞的慾望渴求，群舞像是重生的狂歡儀式。

鄭宗龍更遠赴冰島尋求靈感，邀得冰島搖滾天團Sigur Ros為舞作量身打造音樂，並聯手LV路易威登藝術首獎的剪紙藝術家吳耿禎，世界劇場設計大獎的王奕盛，並以139塊LED面板，打造3片巨大螢幕，搭配地上的鏡面舞台，映照變形的舞影與現境的虛實。

值得一提的是，鄭宗龍的成長過程經歷BB Call、大哥大到智慧型手機，科技起飛帶來便利引發省思，是否該戒掉科技帶來的陷落與耽溺，他以人造巨型螢幕，與舞者原始而野性的肢體語言，打造出科技部落，宛如科技與肉體的對話，對3C科技產品、視覺影像衝擊生活的反思，從中找出人與科技和諧共存。

衛武營藝術總監簡文彬說，《毛月亮》是國家表演藝術中心旗下3館首項共製計畫，鄭宗龍刻畫科技對人類的影響，一連2天於衛武營登場，展開世界巡演的首演場。

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