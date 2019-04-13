搖滾嗨翻三大日音樂節 樂迷擠爆「屏東小巨蛋」

2019-04-13 20:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019屏東三大日音樂節今晚7點（13日）以「來這別繫零估帶」為主題，搖滾樂熱情登場，屏東縣政府邀請曾獲金音獎最佳新人告五人、小男孩樂團、重新再出發的Tizzy Bac，更有台灣搖滾女王楊乃文壓軸演唱，慕名而來的粉絲情緒沸騰，尖叫嘶吼聲劃破屏東天際，體育館前廣場瞬間成了「屏東小巨蛋」。

屏東三大日音樂節連唱3天，每天都有重量級歌手「壓陣」，繼首日萬芳後，第2天由搖滾女王楊乃文擔綱，第3天則是天生歌姬A-Lin、魏如萱等人，有如「天后宮」的卡司陣容，且均免費入場，讓網友大讚屏東縣政府太有誠意。

今晚7點首先登場的是極受年輕人歡迎的金音獎最佳新人告五人，挾帶龐大網路人氣，帶來知名歌曲「你要不要吃哈密瓜」，讓台下「小哈瓜」情緒嗨到最高點，在網路上享百萬點閱率的「披星戴月的想你」更引爆大合唱，場面熱烈。

接著演出的小男孩樂團也演唱2019為Lamigo桃猿隊最新譜寫的搖滾劇作「征服」，代表他們對音樂的熱忱，就像征服夢想，踏上俯瞰的巔峰。

今晚接下來還有搖滾樂團傳奇Tizzy Bac，其敢拚敢衝的態度是許多七年級生的回憶，睽違已久再度於屏東獻聲，演出最新專輯《知人》中的《我所深愛的人們》和《失速人生》等歌曲。

楊乃文日前參加「歌手2019」高水準演出再度人氣攀升，讓粉絲十分懷念搖滾女王的風采，而楊乃文近期鮮少在台灣大型戶外演唱會公開演出，此次在屏東縣政府熱情邀約下一口答應。她將現場演唱非常經典的《Silence》、《Monster》、《女爵》。

今晚演唱會將持續到晚間9點，想聆賞搖滾樂曲的屏東樂迷現在出門還趕得及到場喔！

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