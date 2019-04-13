海豹「洗泥巴浴」露出爽臉 網笑翻：像裹好麵粉可以拿去炸

2019-04-13 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕玩瘋了！近日一組海豹泡在泥池裡的照片引起網友討論，因為畫面中的海豹不僅相當享受，渾身泥巴的模樣看起來更像是雕像似的，有網友看了也笑說，「看起來好像已經裹好麵粉了，可以拿去炸了！」

日本網友近日在推特上po出4張海豹照片，只見照片中的海豹泡在泥池裡，整身包含「眼睛」也都沾滿了泥巴，卻依然相當享受，不僅會一臉呆萌地望向鏡頭，還會閉眼傻笑、在泥池中玩到翻肚，可愛指數破表。

該照片曝光後吸引6萬多名網友按讚，許多網友紛紛留言「怎麼會有如此栩栩如生的雕像！」、「渾然天成的未乾石雕海豹」、「這石化了吧XD」、「我還以為人做的」、「哈哈笑得好開心」、「等等他眼睛不會痛嗎？」、「看起來好像雞排裹好麵粉了，不如我們把牠...」。

據了解，這些照片其實是一個英國攝影師考克斯（Nigel Cox）在林肯拍攝到的，當時考克斯看到海豹的第一個想法是「牠被巧克力覆蓋了」。

泥だらけの沼で遊ぶアザラシ pic.twitter.com/M2EhzTwcAH — 行 （@mmkkknad） 2019年4月11日

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