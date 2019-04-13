國中手擲機飛行競賽 他以滯空近11秒奪冠

2019-04-13 20:08

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國中生手作木頭飛機，丟擲空中較量滯空飛行時間。

第三屆「國民中學手擲機飛行競賽」今天在大榮中學舉行，28所國中、73名選手參賽，早上製作手擲機，以現場賽事木材製作機身、機翼、尾翼，不能使用電動設備輔助，下午進行滯空飛行比賽，拋擲升空較量滯留時間，也需手拋不得使用器具。

大榮高工飛機修護科主任謝明奇說，手擲機翼展不得超過15公分，機身長不可以超過45公分，飛機總重不得超過80克，學生們需運用國中物理內容，以流體力學概念設計機翼，再展現工藝技巧實作。

拋飛時則要考量氣流、風速，今年賽場風大不利飛行，鳳翔國中陳建豪、大樹國中蔡嘉其、大灣國中曹宇順各以10.76秒、9.29秒及8.85秒獲得前三名，風大也讓不少飛機撞到教學大樓，成績普遍提升，但未打破去年27.4秒全國紀錄。

大榮中學校長張簡助立說，學校成立飛機修護科，購入波音737客機機艙、四人座輕航機及發動機設備，並規劃手擲機製作、空拍機操作課程，培養學生「做中學、學中做」精神。

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