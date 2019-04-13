超萌哥吉拉襲日！ 台灣小童「摧毀羊蹄山」 網友樂P圖

2019-04-13 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕台灣製造的哥吉拉！一名父親在網路上分享，替兒子用紙箱作了一身恐龍裝後，兩人特地飛到日本與羊蹄山合照，拍出哥吉拉發射雷射光摧毀山的借位照，令網友看了直呼「超可愛！」

這名爸爸於臉書社團「爆廢公社」分享一張兒子和日本羊蹄山的合照，寫下「幫兒子做完恐龍裝之後，他說想要像哥吉拉一樣發射雷射光把山摧毀，所以我們就跑來了...」。

羊蹄山位於日本北海道，其形態很像富士山，該名父親透過借位拍攝手法，讓穿著恐龍裝的兒子做出朝羊蹄山噴火的樣子。網友們看了逗趣的照片，紛紛留言誇讚「強者爸爸」、「這很有意境」、「台灣製造！這不讚不行的！」等，也有不少人為這張照片修圖，加上雷射光線或火焰，令其他網友讚嘆「太強了」、「好酷」、「山還在嗎」等。

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