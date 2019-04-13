違規占用親子車位6/29開罰 下週起先夾單勸導

2019-04-13 18:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕違規占用孕婦及親子停車位，今年6月29日起開罰，交通部為讓民眾能提前認知到這件事情，避免突然開單可能引起民眾反彈，最快下週就會將要求地方主管機關督導停車場管理單位，對違規占用孕婦及親子車位車輛先夾勸導單。

交通部去年訂定「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，有提供民眾申辦業務政府機關、鐵路車站、航空站及捷運交會轉乘站、營業場所總樓地板面積1萬平方公尺以上的百貨公司及零售式量販店、設有兒（產）科病房之區域級以上醫院、觀光遊樂業園區等場所等，需於靠近停車場電梯、人行出入口或管理室等地，需設置孕婦及親子專屬停車位。今年新版孕婦、兒童手冊內，就附有專屬停車位識別證，今年6月29日起若未將識別證放前擋風玻璃內，將會被視為是違規占用，將依停車場法處駕駛人600元至1200元罰鍰。

交通部路政司長陳文瑞表示，日前與各地方政府開完會後，決定在新制上路開罰前，對於違規占用親子停車位先開出勸導單；交通部將會提供統一樣式與顏色的勸導單樣本，提供給各縣市政府印製，讓停車場管理者看見有違規占用情況時，就夾上勸導單讓民眾知道該行為未來將開罰。

交通部表示，勸導單不具裁罰效力，所以不需要警方，只要停車場管理者就能夾在違規車輛上；後續將於5月底追蹤各縣市勸導情形。

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