週一決戰教師法修法 管碧玲強調絕不會惡修

2019-04-13 18:12

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育委員會後天將審查教師法修正草案，教師團體和家長團體意見對立，雙方均動員給予立院壓力。民進黨團幹事長管碧玲今天在臉書發文喊話，盼搭建互信，攜手守護下一代，強調民進黨不會惡修教師法。

管碧玲表示，有關教師法修訂，民進黨立委多數都非常努力，企圖在教師、校長與家長團體之間，努力協調整合，讓修法成為「搭建互信，攜手守護下一代」的過程，各團體領導人也都知道這些努力，已經有很大的進展。

有關傳出惡修教師法的幾項內容，管碧玲說明，團體領袖都知道，立法院民進黨團已經有共識，除了不適任教師的部分之外，都不會處理；團體領袖也都知道，週一議程的更正，只是更正為正常的模式，因為原先的寫法，會讓第一天連先宣讀條文都不可能，更正為正常模式，也可以讓討論的時間更充裕，被說成陰謀惡意，實在誤解得太誇張。

管碧玲感到無奈，她表示，由於團體的運動需要，團體領袖明知道的這些事實，不敢告知他們的成員，以免背負「背叛」、「放水」的責難。就這樣，本來不必恐慌的事，又被做了恐懼的動員。在這些恐慌之中，限期升等、寒暑假返校時間、兼職義務、教師評鑑，都屬於不適任教師之外的部分，事實上，立法院不會處理。

不適任教師的部分，管碧玲認為實在不能不處理，目前也正在協調整合之中，希望找到教師、校長、家長團體「建立互信、攜手守護」的內容。這些努力、修法過程，大家都會看得到，沒有惡修的問題，也不會有強渡關山的問題，管媽深盼不要再動員恐慌，讓理性的討論可以展開。

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