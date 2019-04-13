展現我國醫療實力 WHO與19國口腔專家來台

2019-04-13 17:51

［記者黃旭磊／高雄報導］世界衛生組織（WHO）等國際口腔醫學專家來台，探討醫療新知及患者需求。

2019第一屆亞洲特殊需求者口腔醫學國際學術研討會，今天於高雄市福華飯店舉辦，19國、300多名亞、歐、非及大洋洲專家與會，衛生福利部長陳時中致詞答謝支持台灣醫療實力，而承辦單位高雄醫學大學口腔醫學院院長李澤民說，展現我國進軍國際行動力。

17名專家分享臨床新知及照護需求。WHO口腔衛生諮詢顧問 Prathip Phantumvanit教授擔任講者，討論特殊需求者在吞嚥咀嚼障礙、長照需求問題，也肯定我國政府及牙醫團體透過健保及社福制度保障弱勢。

特殊需求者包含身心障礙及長期照護人士，我國現有7間特殊需求者牙科醫療示範中心，80多間部立及區域醫院身心障礙者牙科，也有超過千間牙醫診所登記為接受身心障礙者牙醫初階診所，提供長期照護需求者到宅醫療，學者肯定我國照護軟實力。

特殊牙醫需求包含自閉症兒童患者，患者無力安躺診療椅，醫師使用束縛板、舒眠麻醉等設備協助，也有臥式全景環口X光機協助釐清病況。

高醫大口腔醫學院教授黃純德曾獲醫療奉獻獎，黃純德說，舉辦國際會議可拓展我國口腔醫學影響力，讓各國認識特殊需求醫療學術及臨床實力。

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