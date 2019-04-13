領角鴞來找「鴿子」！ 「進住」通霄分局築巢育雛

2019-04-13 17:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「勿～勿～勿～」，苗栗縣警局通霄警分局最近經常傳來這樣的聲音，原來是保育類動物領角鴞把分局當成是自己家，不只輕鬆愜意地在分局旁大樹和建築物間飛舞，甚至在樹上築巢，不少員警擠成一團圍觀，看到領角鴞可愛的模樣，直說真的「好萌」！

最近幾天，通霄警分局不時看見領角鴞在樹上和窗外飛來飛去、發出叫聲，完全不怕生，可愛極了，領角鴞還築起小窩，員警曾看見鳥爸鳥媽與兩隻幼雛同時出現，更讓人驚喜。

通霄分局員警說，領角鴞是保育類野生動物，過去在春天不時可以看到領角鴞到分局棲息的身影，讓大家感覺驚喜，儼然就是分局的嬌客，如果4、5月分沒看到，「感覺還真不習慣」！

員警也說，曾經看過領角鴞狩獵畫面，直接在空中擊墜飛來分局棲息的斑鳩，讓員警上了一堂最真實的自然課程，了解自然界生態，大家紛紛感嘆，領角鴞雖然看起來可愛，但是天生的狩獵能力真的不能小覷。

通霄警分局查閱資料，也跟專業人士打聽，得知領角鴞因為人為獵殺威脅逐漸消除，數量漸漸增多，大多分布在丘陵和低海拔地區，每年3月至8月是繁殖季，。

通霄警分局緊鄰虎頭山，山上樹種多而茂盛，分局也種了幾棵大樹，偌大的分局雖然位於通霄陣鬧區，但相形之下較為安靜、清幽，可能是吸引領角鴞棲息的原因。員警們也希望分局的大樹可以成為嬌客喜歡的環境，畢竟現在因為人為開發，適合的棲息地已經少了大半。

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