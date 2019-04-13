南市長照咖啡館開幕 增加長者社會參與

2019-04-13 16:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕喝咖啡，聊聊你家我家！南市無障礙福利之家A棟1樓開辦「YCaf'e森活轉角照顧咖啡館」，今（13）日啟用，增加老人家的社會參與之外，亦邀請高齡長者進駐咖啡館擔任服務員，透過吧檯工作及社交能力，也能從中獲得自我認同和滿足。

南市社會局委託台南市基督教青年會慈善事業基金會（YMCA）開辦咖啡館，這是市府繼去年底第1家白河照顧咖啡館後，第2家友善服務據點，平日可讓長輩、家屬和照顧者或一般民眾以咖啡或茶會友。

服務台還有管理師駐點，提供民眾長照諮詢服務，店內也有心靈角落，體驗時尚的美髮或美甲服務，另有長照生活用品及熟齡課程與長照教育訓練課程。

南市社會局局長黃志中表示，截至今（2019）年2月底，南市老年人口達28萬5864人，老年人口比例佔全市人口比例15.18％，顯示台南人口結構已進入高齡社會，長期照顧服務需求急速成長，多元化的長者照顧服務益顯重要。

台南YMCA基金會董事長吳道昌說，YMCA推動各種社會公益活動，去年有意規劃照顧咖啡館構想，剛好社會局為活化公共空間且推動照顧咖啡館政策，照顧咖啡館因而誕生，YMCA也在內部規劃城市小菜圃，融入在地都會區特色，除了讓長輩親自參與栽種有機蔬菜，同時還能將蔬菜運用在咖啡館的輕食製作，落實高齡化多元的社區照顧精神。

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