陳吉仲：農地將可設初級加工場 果乾、炒豆都能做

2019-04-13 16:50

〔記者葉永騫／屏東報導〕農委會主委陳吉仲今天在參加高雄區農業改良場「農產加值打樣中心」聯合啟用典禮時表示，農委會已提出「農產品生產及驗證管理法」，讓農產品的初級加工可以合法化，讓農民透過初級加工增加農產品的附加價值，預估可以創造600億元的農業產值，嘉惠農民。

陳吉仲表示，以往農產品受到食安法、農地使用等法規的規範，無法在農地設立工場進行初級的加工，現在農委會已經提出「農產品生產及驗證管理法」，希望讓農民可以合法進行初級的乾燥、粉碎、碾製及焙炒4大類初級加工，使農產品可以做成果乾、水果酒等產品，增加附加價值以及農民的收益。

農委會並且為了方便農民進行初級加工，學習相關的技術，在高雄、台東、台中、台南等農改場及農試所今天同步成立「農產加值打樣中心」，輔導農民在衛生、安全、保存相關的規範，提供農民各種的咨詢，農民想要進行農產品加工，不用買機器，直接將原料送到打樣中心進行初級加工，做成的成品即能評估參考是否再進行類似的加工。

陳吉仲說，目前已有500家農民提出申請初級加工，預估產值約20億元，將來可能創造出600億元的農業產值，嘉惠農民，而今年農民申請打樣中心進行加工皆不收費用，農民可以多加運用及學習。

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