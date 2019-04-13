新北居民遺體到基隆火化 將補助3000元

2019-04-13 16:06

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里與汐止區的市民，因為距離新北市火葬場遙遠，多數就近到基隆殯儀館辦理身後事，地方民代反映盼能爭取市府補助；新北市長侯友宜今天下午在瑞芳基層里長座談宣布，為了讓市民到台北市、桃園市以及基隆市的火化費用均一價，新北市民往生後，前往基隆市殯儀館火化，從4月1日起，市府將予以補助3000元。

民政局指出，新北市每年約有近千人前往基隆市殯儀館火化遺體，目前新北市民前往桃園市、台北市火化遺體收費都是6000元，由於基隆市收費9000元，基隆市民則是免費；地方居民一直有聲音，希望新北市府能給予補助，減少市民前往基隆市火化的負擔，因此補助3000元。

民政處指出，有需要要申請的民眾，要填寫申請書，並檢附與亡者關係證明文件、亡者除戶謄本、火化繳費證明影本、基隆市政府開立之火化證明影本、申請人金融機構存摺影本，寄送至新北市殯葬處，但已免收火化費的市民，不再另予補助。

稍早，侯友宜前往金瓜石勸濟堂參拜，金瓜石勸濟堂主祀關聖帝君，創建於西元1896年，以「勸眾行善、濟危扶困」為堂旨，並以「庇佑群黎、安居樂業」為宗旨；侯友宜致贈「勸善濟世」匾額，感謝勸濟堂一直秉持著關聖帝君勸世濟民的精神，長期為地方無私的奉獻與付出。

勸濟堂主任委員連城珍表示，國曆4月27日天上聖母聖誕當日廟方規劃了金瓜石遶境祈福活動，歡迎大家前往參拜祈福。

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