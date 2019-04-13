墾丁「威鯨」落難街頭 縣長、民代出手協助

2019-04-13 16:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕龐大裝備器材流落街頭的恆春威鯨救難協會，經本報披露困境後，屏東縣長潘孟安及縣議員李志偉、鎮代張齊嘉等民代，一早便緊急協調找尋合適地點，屏縣消防第四大隊決定撥出停車場一處空地，協助以貨櫃屋加蓋方式暫放，待縣府周邊完成建設完成，一次提供長久性的裝備存放地點。

「威鯨對恆春半島貢獻卓著，不能放任裝備損壞！」李志偉說，經縣長潘孟安指示消防局協調，初步決定在消防第四大隊停車場旁，挪出一塊空地放置2個貨櫃屋加蓋，暫時放置所有裝備及水上摩托車、橡皮艇，他也會全力支援相關搬遷經費，在戲水旺季前定位，讓威鯨成員不必擔心後勤支援。

潘孟安指出，屏東縣海岸線綿長，恆春半島更是觀光旅遊勝地，感謝威鯨救難協會無名英雄們，長年參與水上、山難救援重要任務，救人無數，縣府協助解決裝備安置問題責無旁貸，也是為這群救難的無名英雄們加油打氣，「救人的設備，最好不要用到，但是一定要準備，才能在危難救援時刻發揮功效。」

威鯨救難協會理事長潘豐田表示，對於救難裝備流落街頭，沒有怨懟任何機關的意思，也感謝過去對「威鯨」幫助的民代、鎮公所等機關，目前只希望在旅遊旺季前將裝備定位，幫助這群救難英雄們投入救災救難無後顧之憂，感激縣長及議員緊急伸出援手，也期盼未來能在鎮內找到永久的「家」，與消防單位合作捍衛山區水域安全。

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