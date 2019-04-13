台東小農加工大步走 農產加值打樣中心啟用

2019-04-13 16:20

［記者黃明堂／台東報導］農委會為推動區域農產加工產業發展，在台東農改場設立農產加值打樣中心，今天揭幕啟用，可供農民試作原物料乾燥、粉碎、碾製及焙炒等4種加工製程，做為後續投資量產的參考。

台東農產加值打樣中心今天由場長陳信言與立委劉櫂豪等人共同揭幕。

陳信言表示，台東特色作物豐富多元，但大多止於一級生產，農產加值打樣中心可協助二級加工生產，透過諮詢服務及實務操作輔導，讓農友在投入加工產業之前，可先評估製作品項、投資成本及機械設備選擇，建立正確知識。

打樣中心採用「食品良好衛生規範準則（GHP）」規劃加工操作場域，可供農產原物料進行乾燥、粉碎、碾製及焙炒等4種低風險加工製程樣品試作；農民在此實作後，如有包裝設計、市場量產及通路上架等需求，場方會轉介到農產加工整合服務中心提供服務，場方也與台東大學合作，可轉介農民到食品生技工廠試量產。

陳信言說，台東農改場從一級農作物生產管理系統技術、二級加工實務操作輔導，到第三級休閒農業農遊體驗規劃，都有提供服務，歡迎農民討論交流。

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