兒童安全快樂玩 靖娟基金會提醒「穿著合宜、檢查遊具」

2019-04-13 14:52

〔記者何玉華／新北報導〕「公園」是幼兒最熟悉的遊戲場域，新北市政府近幾年也積極打造特色公園，不過，靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴提醒，到公園遊戲要留意穿著、檢查遊具，才能讓孩子玩得安全。

靖娟兒童文教基金會與新北市政府今（13）天在市民廣場舉辦兒童安全宣導活動，活動中安排的充氣卡通波力、安寶玩偶，讓小朋友相當興奮。現場還有健康照護、安全預防與共享快樂三個主題的遊戲闖關設計，希望藉此增進親子互動。

林月琴建議，家長帶孩子到公園遊戲場，掌握3重點，1、服裝避免過長，上衣避免超過有15公分的繩子，以免脖子被纏繞，而袖子或褲子太長，都有易跌倒的風險。2、避免拖鞋、涼鞋，可以降低跌倒的風險。3、檢查遊具，選擇適齡的項目。

副市長謝政達表示，兒童安全的觀念要從小開始養成，透過現場體驗的遊戲，希望讓孩子了解危險預防；謝政達與出席的議員陳儀君、劉美芳等來賓，分組與小朋友進行套圈圈，透過大人的協助幫孩子完成任務，充滿歡樂氣氛。

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