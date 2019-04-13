返老還童氣功協會千人大團練 場面壯觀

2019-04-13 17:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕「台灣返老還童氣功協會」成立12年，推廣氣功養生有成，今天號召上千名會友，一起在板橋高中大操場舉行千人團練活動，大家排列就定位，以整齊劃一的動作展現修為。

台灣返老還童氣功協會由蔡良安老師創設，融合道家、佛家暨台灣河洛神學等理論而成，蔡良安說，返老還童修練功法有別於一般的氣功運動，具有恢復身心靈健康的功效，加上免費傳授，今天在板橋高中授旗成立台灣區的第300個練功場。

蔡良安希望，不僅在台灣，也能讓海外民眾受益，經過弟子與志工共同推廣，種子練功場相繼擴及澳洲、新加坡、馬來西亞、加拿大、印尼、港澳等十多個國家地區，國內外總學員數將近2萬人，也為台灣的國民外交開創新頁。

他表示，一般民眾若能長期練習，藉由輕柔緩慢吐納調息的交替招式，打通身體的任督二脈、十二經絡，促使活化細胞，有返老還童延年益壽的效用，還可改善睡眠品質，調整老化或衰弱體質，讓學員獲益良多。

今天上午千人大團練，學員們展現整齊劃一的氣功招式，盛大場面讓所有參觀來賓印象深刻。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/