作伙來種田好玩 台南後壁農事體驗變地方創生

2019-04-13 15:54

〔記者楊金城／台南報導〕「作伙來種田」，後壁頂長社區將農事耕種體驗轉為地方創生，為社區營造、農村行銷、農產找新出路，今天帶領60多位「新農夫」下田除草除螺害，參觀「鴨間稻」自然農法，玩起抓泥鰍，期待「夏至」6月下旬的稻田收割。

南台科大團隊「來坐農創工作室」進駐頂長社區，與社區推出完整田間體驗活動「作伙來種田」，一組報名費2千元，2月「立春」、「雨水」節氣時辦插秧，今在「清明」、「穀雨」推出田間照護體驗。

種田高手的社區理事長蕭國瑞、總幹事張美雪、芳榮米廠老闆張柏亮帶領學員和親子「新農夫」下田，指導如何抓除危害水稻生長的福壽螺和牛筋草，「自己的稻田自己顧」，比賽看誰抓最多。

現場還準備了抓泥鰍比賽為中午加菜，60多人在溝渠抓泥鰍，驚笑聲此起彼落，學員陳思豪一個人就抓了半桶約20多尾泥鰍被稱讚是「泥鰍王」，收穫可做「三杯泥鰍」。

社區阿嬤準備鍋巴飯、南瓜湯和飲料款待學員，並帶領參觀「鴨間稻」，看合鴨如何幫忙顧田吃福壽螺，才是巡田顧田好幫手。

「作伙來種田」指導老師曾碧卿說，農事耕種體驗變為地方創生，一方面鼓勵青年返鄉深耕在地，協助一級產業農村地方創生，另方面參與者可體會農民耕種的辛苦與食安的重要，最終希望農村被看見，發展農遊。

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