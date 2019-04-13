小麥草做的「大地蛋糕」友善環境最佳禮物

2019-04-13 15:58

［記者黃美珠／竹北報導］小麥草做的「大地蛋糕」要送給誰？今天新竹縣副縣長陳見賢、花王（台灣）股份有限公司董事長大熊康生、以及財團法人梧桐環境整合基金會執行長朱慧芳等共同揭開這個秘密。

原來是梧桐基金會為了慶祝413世界地球日，在該基金會的食物森林用小麥草種出「造型」為「eco together」字樣的「大地蛋糕」，作為友善環境的禮物，也為替該食物森林邁入第2期建置計畫做造勢宣傳，號召有志一同者一起去當志工。

竹北的食物森林是梧桐基金會在2015年發起，花王去年起提供贊助，並發動該公司員工出任志工，種下100棵無患子、樹葡萄、油茶樹，以及超過60種、上百棵的可食以及香草植物，幫助完成了第1期約60坪「食物森林」的建置。

今天花王志工們又在董事長大熊康生率領下，重回食物森林1期基地，再栽下地被植物「蔓花生」，它除能增加土壤沃度，還可以匍匐蔓生在去年所種下的樹苗根部抑制雜草生長，減少因人工除草機對樹木的傷害。

此外他們也再度幫忙建置第2期約154坪的食物森林，計畫要種下上百種的可食、香草、原生植栽，打造兼顧耕種趣味、和生物多樣性的綠色空間。這個有意思的活動，就連網紅「金魚腦」金金也到場共襄盛舉。

在正式動手種樹前，新竹縣副縣長陳見賢、縣議員杜文中、花王董事長大熊康生、花王新竹廠副總劉建賢、以及梧桐基金會執行長朱慧芳一起捧起竹篩上的豐富食材，象徵食物森林在各界的期待和努力下圓滿收成。

既然有「蛋糕」，現場當然也有應景的「切蛋糕」行動。只見梧桐基金會成員領著花王員工，把收割下的小麥草打成養生青草汁，提供來賓解渴、嚐鮮。

林試所也到場秀出1套來自國外的「檢碳」軟體，透過丈量樹高、胸徑，立刻可以換算這棵樹已經幫助大地減少了多少碳足跡、間接省電節能多少，讓大家見識大樹對環境的影響力。

此外，該基金會今年也跟新竹林區管理處合作，從上個月起到今年10月，將以「工作派對」為名，主題包含：香草植物線香DIY、植物精油萃取、食物森林親子彩繪等，每月1場、每場限額30人，以手做工坊方式，免費指導有興趣的民眾，意者可以在該基金會官網報名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/