夜市吹起「盲包潮」 他花170開箱獲2件胸罩崩潰

2019-04-13 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕近期夜市吹起「盲包潮」，由於不知道內容物裝的是什麼，特別能引起民眾試手氣，不少網友將開箱影片PO上網，只見打開包裝裡頭竟裝著胸罩，讓民眾哭笑不得，有業者透露，這些「盲包」有些為海關扣壓品，另有些是民眾未取貨的商品，因而被物流公司看中商機變賣。

綜合媒體報導，一名男網友日前在臉書上抱怨，在夜市花了170元購買一個秤重「盲包」，號稱是物流公司不要的包裹，結果打開竟是2件胸罩，讓他既好氣又好笑，留言處不少網友也貼出相同經歷，據了解，現在許多夜市都出現這種「盲包」潮流，民眾抱持著試手氣的心態購買讓潘朵拉盒子製造出龐大商機。

不少網友表示「感覺挺有趣的」、「哪裡買得到」；但也出現批評聲浪「中國玩膩的招數竟然出現在台灣...」、「垃圾假裝成物流盲包」、「那都騙人的啦」。

報導指出，有業者透露「盲包」的來源分成海關扣押品和民眾未取貨商品，經物流公司變賣後才會流到市面上，出現夜市「盲包潮」；不過仍有民眾對業者說法抱持懷疑心態，表示上頭包裝連個資都沒有，有可能是業者的銷售手法。

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