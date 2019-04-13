獨家》旅美畫家作品「礦工」 義賣幫助「礦工兒子」

2019-04-13 14:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕旅美畫家劉育蓉長期支持弱勢，她特地捐出一幅名作「礦工」，給財團法人礦工兒子教育基金會義賣，並將義賣所得30萬元都將濟助該基金會今天舉辦的全國育幼院獎學金頒獎大會，讓來自全國31間育幼院、約350名孩子的院童得以受惠；值得一提的是，劉育蓉油畫作品「礦工」曾獲「2006年紐約匹茲堡人物油畫特別獎」，市價上看百萬，她卻願意將該畫捐出濟助義賣，在她的畫家生涯中再添一筆義行。

礦工兒子教育基金會由曾是王永慶球童的傳奇人物蔡合城創立，17年來募集善款，發給全國育幼院童獎學金，截至2018年，幫助院童高達12萬7699人，捐助金額達6730萬元；今天下午1時起，適逢「點燃愛與希望」的頒獎大會在中油國光廳登場，蔡合成與基金會董事們逐一頒給350名育幼院童獎助學金，希望藉此鼓勵孩子們奮發向上、培養正氣與勇氣，進而對自己培養自信，開展正向人生。

劉育蓉表示，她的這幅作品是早年到金瓜石礦坑時，看見一名礦工在礦口休息，滿是炭灰的礦工抽菸偷閒，劉育蓉見到這感人一幕，立即要求礦工暫時保留此一動作，讓她捕捉到礦工的神韻，在擅長細膩掌握人像肢體與豐富表情張力的劉育蓉的揮灑下，原本灰暗的礦工在畫作上展現堅毅、滄桑的一面，因此獲得國外評審青睞，奪下「2006年紐約匹茲堡人物油畫特別獎」殊榮。

近年創辦好望角扶輪社的劉育蓉說，她應邀到北投扶輪社演說時，得知蔡合城長年資助育幼院童，加上基金會礦工的兒子名稱，與她的畫作礦工都有契合之處，她也認同蔡合城的義行，感佩該基金會的救濟院童宗旨，讓她願意捐出義賣，也讓這幅描繪礦工的畫作能幫助礦工兒子，她也感到很有意義。

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