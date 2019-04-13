台史博辦地方學研討會 鄭麗君：盼在地知識學支持台灣文化發展

2019-04-13 13:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣歷史博物館今（13）日舉辦「共筆台灣：地方學的新展望」研討會，文化部長鄭麗君表示，世界的知識體系是從地方開始，未來也將借重台史博力量，讓國家文化記憶庫建置與應用深根推廣。

文化部長鄭麗君引黑格爾名言「這裡有玫瑰，就在這裡跳舞吧！」表示，世界的知識體系是從地方開始的，每個人都是在地知識的生產者、詮釋者、傳播者與轉譯者，而在地知識如何出發，今日台史博邀請各界對話，正是重建歷史發展新展望的起點，重建歷史要從重建地方學開始。

鄭麗君提出文化部政策與展望，她指出，21世紀的地方學是由下而上、公民參與式的地方學，期望讓社區營造成為在地公共治理的力量，文化部今年也規劃博物館政策白皮書凝聚共識會議，希望博物館與在地共同發展。

她也表示，在數位科技時代下，地方學應使用更進步的科技工具，文化部已透過前瞻基礎建設預算，把過去數位典藏資料重構於「國家文化記憶庫」體系，連接地方知識體系，並與世界知識連結；在地知識是豐富文化的DNA，應在當代社會不斷地再生，期盼在地知識學不斷地支持台灣文化發展，未來也將借重台史博力量，讓國家文化記憶庫的建置與應用可以深根推廣。

台灣歷史博物館今、明兩天舉辦「共筆台灣」研討會，今日會中由故宮博物院院長吳密察針對地方學的策略發表專題演講，並與台史博館長林崇熙進行焦點與談，還有各界學者與民眾分享各領域及博物館如何與地方串連，共構地方知識。

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