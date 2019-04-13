基隆市府辦閱讀闖關活動 親子發現新視界

2019-04-13 13:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕4月23日是世界書香日，基隆市政府教育處聯合基隆市國中、國小一起推動閱讀，今天上午在教育處的教育創新研發實驗中心，利用數位科技為工具，引導親子共讀進入「悅」讀世界，小朋友藉由闖關遊戲，體驗到閱讀樂趣。

基隆市政府教育處今天舉辦「愛閱愛地球」活動，在東光、信義、仁愛、七堵、五堵及復興國小共6校老師的合作下登場。

復興國小老師林恩如說，活動以分組輪流闖關的方式進行，很多家長帶著子女參加，小孩子體驗到閱讀樂趣，也認識世界各地不同的文化。

在「世界大進擊」闖關活動中，親子共讀林海音的《請到我的家鄉來》，讓孩子從kahoot!及著色的互動遊戲中，認識世界各國，Fun心悅讀學習。

現場還準備「主播來了」的會場，讓孩子在閱讀書籍和認識各國後，選擇自己有興趣或印象深刻的國家，向大家介紹並在攝影棚內錄製成一段播報的影音，體驗擔任小主播的感覺，小朋友同時保有自己播報新聞的影片，留住美好的回憶。

當主播的小朋友都很開心，有的會怯場，但有的頗有大將之風台風穩健，播報流暢，小朋友看到自己上電視播報新聞，都感覺新奇興奮。

在「請到我的家鄉來」闖關活動中，關主化身為不同國家的人民，藉由活潑趣味的漫畫及尋寶方式，帶領孩子到世界各國，了解每個國家的簡史、城市與建築的過程中，拓展自己的眼界。

壓軸的《World環遊Book思議》解謎遊戲，讓親子一起從《看地圖認識全世界》、《小小世界通》等主題書中，找線索、解圖形、算密碼，來個燒腦又刺激的闖關遊戲，希望孩子認識世界人文及自然遺產，也能同時關注國際時事及環保議題，成為世界好公民。

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