交通部轄下單位滿意度 國家風景區最低、郵局連2年最高分

2019-04-13 13:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部所屬各機關，其業務與民眾息息相關，包含機場、港埠、台鐵、國道、郵政、監理所站、國家風景區、氣象等。根據交通部最新調查顯示，107年民眾對觀光局所轄國家風景區的整體滿意度最低，僅77.67分；滿意度最高的則是郵局，獲得81.11分，且郵局是連2年成為交通部轄下民眾最滿意的單位。

去年與106年滿意度相比，郵局、港埠、航空、公路監理所站、台鐵皆呈現下跌情況，當中監理所站去年滿意度僅78.83%，較前年滿意下跌1.88%，各單位中跌幅最高；而桃園機場去年滿意度81.02%，是近5年來首度突破80%，較前年大幅成長1.77%，各單位中漲幅最高。

根據交通部調查顯示，民眾對於郵局環境整潔最為滿意，其他像是窗口代收款項、自動櫃員機、網路郵局與e動郵局提供的服務，及窗口人員服務態度、郵遞服務與時效，滿意度都在90%以上。不過對於民眾等候空間設計及窗口服務等候時間的滿意度不到80%，不過滿意度都已是近5年來最高。

航空方面，民眾對機場環境整潔及機場服務台人員服務態度滿意度最高，對於販售的餐飲的CP值最不滿意，且桃園機場滿意度更只有58%。

公路監理所站方面，民眾對服務態度最為滿意，達94.3%，對窗口服務等候時間最不滿意。台鐵局方面，民眾則是最於使用電子票證搭乘的便利性最滿意，等候空間設計最不滿。

國道方面，民眾對服務區的環境整潔最為滿意，對服務區餐飲及商品CP值最不滿意。民眾對於國家風景區的看法，在9個調查項目中，僅對服務人員服務態度滿意度達90%以上，對聯外公共運輸便利性則最為不滿。

時常被說報不準的氣象局，去年民眾最不滿意的部分，還是對於颱風預報的準確性，最滿意的則是氣象專線電話所提供的氣象資訊內容。港埠方面，民眾最滿意的是整體服務品質，最不滿的則是港區內道路交通。

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