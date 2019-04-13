新北SUPER教師獎 9人雀躍「以當老師為榮」

2019-04-13 13:28

〔記者何玉華／新北報導〕新北市教育局與新北市教育人員產業工會今（13）舉辦SUPER教師獎頒獎典禮，9名教師經推薦、資料審查、評審到校訪視教學後，脫穎而出；其中，任教職將邁入第30年的沙崙國小老師余俊樑，帶領科學教育數十年如一日，他說，學生成就老師的偉大，也肯定了工作的價值。

9名得主包括幼兒園組：金美國小附幼張馨仁、莒光國小附幼林京頴，國小組：沙崙國小余俊樑、正義國小王憲陽，國中組：新莊國中李恩雯、福和國中蔣秋萍，高中職組：淡水商工趙子慧、瑞芳高工管偉宏，以及大專組的景文科技大學陳曉菲。

新北市教育人員產業工會指出，紮根於超策略（Strategic）、超獨特（Unique）、超熱情（Passionate）、超效能（Effective）、超感應（Responsive）五大特質創立的SUPER教師獎，今年共有28名參選者，經資料審查有18人入圍，今天現場揭曉9位SUPER教師獎得主，現場氣氛熱烈又緊張。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/