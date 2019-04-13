「盼台灣成為真正獨立個體」 傅瑜月底訪高舉辦座談

2019-04-13 13:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕以《我們的青春，在台灣》獲得第55屆金馬獎最佳紀錄片的導演傅榆，在頒獎台上詞感言：「希望我們的國家可以被當成一個獨立的個體來看待，這是我做為一個台灣人最大的願望！」引發國家認同的唇槍舌戰，傅榆將於28日在高雄舉辦映後座談。

12日上映的《我們的青春，在台灣》，以反抗中國的台灣學運明星陳為廷、喜愛台灣的當紅中國學生蔡博藝兩人社會參與的實際經驗為本，延伸至導演個人的心路歷程，打破拍攝者與被攝者之間的既定關係，以純真、溫柔的眼光關照社會、觀看兩人，也反觀自己。

《我》從台灣觀點、政治角度切入，近距離觀看大時代下的年輕人，在實踐民主時真實的處境，進而思考自身與民主之間的關係。受到高度關注的《我們的青春，在台灣》，更請出設計才子聶永真親手打造整體視覺與周邊宣傳素材，聶永真更直說：「不受任何威脅地表態你的認同，才是真的自由。」

26日起上映在高雄電影館上映的《我》，曾因傅榆在金馬55頒獎典禮得獎感言引發國家認同的唇槍舌戰，意外成為典禮最大焦點。這部反映世代力量，也是台灣重要的歷史紀錄的電影，高市電影館更力邀傅榆28日出席高雄唯一映後座談場，邀請影迷來深入討論那些立場和自己不相同、甚至對立的人。

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