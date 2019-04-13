油漆工之女考取醫科 獲退休師百萬獎學金

2019-04-13 13:37

〔記者張軒哲／台中報導〕飲水思源！大甲高中退休教師許文淵求學期間靠清寒獎學金完成學業，他在退休後經濟無虞，因兒媳從醫，9年前決定提供百萬獎學金給考上醫學系的甲中學子。今日這筆百萬獎學金終於頒發，由甫獲錄取中國醫藥大學中醫學系甲組（中西醫雙修）賴允蕎獲得，賴生父親是油漆工，家境不寬裕，這筆獎學金將可提供7年醫科學費，賴允蕎熱愛運動，允文允武，在逆境努力學習的精神，令人感佩。

69歲許文淵於民國51年至57年就讀當年甲中的初中部和高中部，後來回到母校服務，屆滿25年退休。由於在學期間，長期接受漢雲慈善會的清寒獎助學金資助，成家立業後，常思考如何回饋社會。九年前，因其子、媳行醫，許諾將提供百萬給獲錄取醫學系的學弟妹，在這期間雖不乏績優學生，但未選擇醫學系，今日獎落賴允蕎。

賴允蕎出身勞工家庭，三年前的國中會考成績是4A1B，因沒能錄取女中，選擇入學甲中，替父母節省開銷，賴允蕎考量家中經濟，高中未曾補習，勤學苦讀，三年來維持在全年級前1%，高一高二連任班長，校內運動會跳高競賽，三年均獲第二名；也擅長跑步、排球、羽球。導師郭文碩稱讚她動靜皆宜，學行俱優，微笑中展現自信風采。

大甲高中校長蕭建華認為賴允蕎自我激勵、堅持築夢。許文淵說，希望在校的學弟、妹們能學習賴允蕎在逆境向上的學習精神。他同時期待賴允蕎未來行醫，幫助更多需要幫助的人們，把這份愛傳下去。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/