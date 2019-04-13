台南這所學校有「聞喜宴」 仿古推舉學士

2019-04-13 12:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕光華高中「聞喜宴」今年已邁入第4屆，經過各領域13學士嚴格遴選，共選出86位學生參加今（13）日在台南孔廟舉行的儀式，宣揚多元化領域學習精神。

光華高中表示，「聞喜宴」為唐、宋時朝廷宴請新科進士及諸科及第者的宴席，所以安排在「全台首學」台南孔廟文化園區舉辦，藉由敬師的古禮，讓有教無類、因材施教的教育理念得以持續發揚。

這項儀式，結合府城文化在地發想，由服裝科精心製作代表各學士的領巾，利用領巾顏色和繡字代表不同學士的榮譽，校長張淑霞為學生方巾撥穗，祝福大家更進一步、百尺竿頭；還有餐飲管理科製作的「紅綾餅」款待所有的學士。

其中國中部二年級生許庭睿，以國二年紀與學長姊競爭，脫穎而出榮獲英學士及科學士；還有今年透過繁星已經錄取成功大學經濟系的高三生吳乙凡，因為熱愛閱讀及文學連續3年榮獲知學士及連續兩年文學士。今年共有6位學生同時擁有兩個學士。

光華高中於2014年由國文科仿古科舉制度推出「文學士」之後，2016年增加數、科、英、武、知、幼、商、藝、庖、美等10個不同領域的學士，並開始舉辦「聞喜宴」，2017年再增加品學士及銀學士共13學士，成為光華校園全校特色活動，鼓勵各領域學習，讓學生有多元表現機會。

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