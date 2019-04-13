老縣長蘇貞昌掛保證！ 屏東洋蔥好吃又營養

2019-04-13 12:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午在繁忙公務中，特別抽空到中和區福和宮前廣場為屏東恆春洋蔥促銷代言，曾經擔任屏東縣長的蘇貞昌說，恆春洋蔥有充足日照和落山風滋養，好吃又營養，在鎮公所和農會協助下北上台北促銷，價格便宜公道，希望大家多多選購。

去年4月13日蘇貞昌被徵召回鍋參選新北市長，念舊的蘇貞昌次日首場公開行程，就是到福和宮前廣場參加屏東洋蔥促銷活動，他還開自己玩笑說，吃洋蔥保健康，「頭抹洋蔥油，還可以長頭髮」，但「他自己怕破壞形象，所以不敢抹」，聽得大家哈哈大笑，今天蘇貞昌則是以行政院長之尊再次參加，誠如蘇貞昌所說「人生的劇本無法偷看」。

屏東恆春洋蔥及農特產促銷活動，由恆春鎮長盧玉棟帶領洋蔥農友和農特產業者參加，盛產洋蔥一袋袋堆疊在廣場上，吸引許多民眾前來採購，樸實的恆春農友皮膚曬的又黑又亮，露出古意的笑容，手捧著苦心栽種的洋蔥，就是最好的廣告。

盧玉棟說，今年是第5年來台北促銷恆春的農漁特產品，今年洋蔥產量較少，但品質佳，又甜又好吃，更有益健康，並且以產地價格向新北市民供應，在福和宮前的展售會到下午4點結束。

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