金馬奇幻影展X台電文創 推限量聯名杯墊

2019-04-13 13:22

〔記者林菁樺／台北報導〕金馬奇幻影展昨（12）日開跑，金馬奇幻影展團隊為藉由影展活動支持台灣品牌，看到台電文創利用煤灰製成杯墊，不僅造型細緻有質感，更有環保創新意義，因而邀請台電合推影展聯名杯墊，台電也配合活動大方送，影展期間只要到指定地點拍照打卡，就可免費兌換煤灰杯墊！

台電說明，過往金馬奇幻影展合作皆為台灣知名品牌，例如去年的嘉雲製傘、今年的合成帆布行等，台電成為與金馬奇幻影展合作商品聯名的第一個公家單位。

為此次聯名商品，台電找來新創設計師重新打造限定版包裝，外觀結合奇幻影展「月球之旅」主題，以「孔蓋之下」為概念，將煤灰杯墊嵌在模擬月球表面的紙卡，彷彿台電人孔蓋就在月球，翻開杯墊有如通往孔蓋下神祕世界通道。

台電表示，金馬奇幻影展聯名限定版煤灰杯墊即日起在台電文創電商平台開賣，限量100組，另外在影展期間，只要於西門町和奇幻影展指定立牌合照並上傳臉書或INSTAGRAM，就可免費兌換煤灰杯墊，而台電文創臉書粉絲專頁也同步舉辦留言抽獎送杯墊活動，歡迎民眾踴躍參與。

台電文創也將在4月24日至28日，首度參展文博會（台灣國際文化創意產業博覽會），現場有網美文青最愛、超好拍的復古霓虹燈台電logo，還有台電人孔蓋造型磁鐵、鐵塔書籤等限量文創商品贈送活動，歡迎民眾前往參與。

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