黃白花炸裂！台電魚木花開 公館巷弄秘境網美最愛

2019-04-13 12:17

〔記者林菁樺／台北報導〕一年一度的台電魚木花季開始了！「加羅林魚木」位於公館台電大樓對面的巷弄裡，是台北市近2千棵受保護樹木中唯一的魚木。台電表示，魚木原種在辦公圍牆內，為方便民眾欣賞與提供樹木生長空間，主動拆圍牆、遷移電力設備並設置賞花開放空間及露天涼椅，4月初更加入周邊圍牆美化與文青插畫，5月電費帳單也以魚木為封面，讓更多人看見魚木的美。

台電指出，台電魚木位於公館羅斯福路三段283巷30號溫州公園旁，是台電工程單位辦公區，36年前，兩位在這上班的同仁，誤把珍貴魚木當成菩提樹種下，祈求佛祖保佑台灣電力建設順利，直到台大學生經過，撿拾花株研究，才發現這棵「菩提樹」其實是來自大洋洲加羅林群島、少見的加羅林魚木，每年4月左右綻放美麗黃白花朵，現已成為賞花與網美打卡秘境。

台電員工、前女排隊員賴佳吟說，進台電8年，完全不知有這棵美麗魚木，聽同事介紹趕緊跑來搶拍網美照。

台電表示，過去魚木種在圍牆內，無法讓民眾一覽無遺，既有電力設備也隨著魚木愈加茁壯而影響樹根生長，因而台電開啟結合在地人文的公共藝術計畫，拆除魚木所在角落圍牆、遷移電力設備，讓民眾可輕鬆縱覽魚木盛開花景。

台電也特別找來插畫家李伊甯繪製寬3.4公尺、高1.2公尺的魚木插畫，除了在4月初剛完成的魚木周邊美化圍牆展示，台電認養的公館台大地下道燈箱，以及5月起收到的電費帳單也可見台電魚木插畫的身影。

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