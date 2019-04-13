今晚繼續聽屏東三大日音樂節 楊乃文唱壓軸

2019-04-13 10:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第2屆屏東三大日音樂節昨晚起一連3天開唱，屏東縣立體育館旁草地湧入爆滿人潮，經典金曲讓許多4、5年級的「小阿姨」們回到少女時代，今晚（13日）7點的第2場音樂會，則是換上搖滾音樂，將由搖滾天后楊乃文唱壓軸；免費入場，屏東縣政府邀請民眾踴躍來賞樂。

屏東縣政府表示，三大日這3個字，其實合起來就是春天的意思，屏東三大日今年邁入第2屆，為了滿足不同粉絲，音樂節特以復古、搖滾、文青為主題來打造。

繼昨晚情歌天后萬芳擔任壓軸演唱多首經典歌曲後，今晚（13日）7點起的音樂會，以「來這別繫零估帶」為主題，有小男孩樂團、吿五人、Tizzy Bac、搖滾天后楊乃文等卡司輪番登場，精彩可期。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，2019屏東三大日音樂節除了演唱會以外，還有屏東在地的文創胖卡市集，讓民眾有得聽又有得逛；體育場旁仁愛路（勝利路至公園路段）今天（13日）零時至4月15日 上午5時進行道路封閉，請民眾配合，其他相關活動內容、交通管制及停車資訊可上屏東縣政府網站查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/