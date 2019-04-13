閃耀金光！墾丁「太平洋海刺水母」 屏東海生館復育成功

2019-04-13 08:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東海生館近年復育罕見水母有成，近期培育出具有美麗金黃色外表的「太平洋海刺水母」，太平洋海刺水母是繁殖水母種類中體型最大的一種，平常以小蝦、魚苗為食，傘狀的泳鐘呈半透明的金黃色，泳鐘邊緣及觸手呈現咖啡色，又叫「太平洋黃金水母」。

海生館表示，太平洋海刺水母傘徑可達30公分，中間白色帶狀手腕有4條，傘緣棕色觸手有24條，可達80公分至100公分左右，如絲的觸手隨波飄逸時，儼然是大海裡最頂尖的舞者，英文學名（Chrysaora fuscescens）也是形容牠如希臘神話中海神波賽頓和蛇女梅杜莎的兒子，握有黃金劍的巨人－克律薩俄耳（Chrysaor）。

相較於其他水母，太平洋海刺水母飼養難度較高，溫度等因素皆須嚴格控管，且需要專業人員維護及照顧。屏東海生館經過一番努力，參考無數相關資料，調整其適宜的生長環境及細心培育下，終於成功繁殖此品種。

太平洋海刺水母型態雖然優美，但毒性極強，被螫傷後會產生刺痛感，當觸手接觸獵物時，刺絲胞會使獵物癱瘓，最後送至口腔被消化，呼籲民眾若在海邊遇見野生水母，切記千萬別被美麗的外表所矇騙而輕易去觸碰牠們。

太平洋海刺水母目前展示於世界水域館的古代海洋區，搭配館內熱門打卡勝地「光之水母隧道」，在加上台灣水域已展示的海月水母及仙后水母，也可體驗各式水母的奇幻漂流旅程。

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