非洲豬瘟會議被中打壓 台灣研發出全球唯二快篩試劑

2019-04-13 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前打壓我國，導致我國無法參與亞洲非洲豬瘟專家會議，但台灣仍憑藉科技為防疫貢獻心力，國內有生技廠研發出非洲豬瘟快速診斷試劑，是全球唯二。

《農傳媒》報導，非洲豬瘟在亞洲擴散，由於沒有疫苗，如何快速確診、防止擴散便成為防疫重點，國內有生技廠研發出非洲豬瘟快速診斷試劑，對豬隻採集血液後，10分鐘便能得知是否有中鏢。報導表示，該試劑獲得世界動物衛生組織OIE非洲豬瘟參考實驗室的驗證，是全球唯二非洲豬瘟抗體快速診斷試劑。

報導指出，國內這款試劑與西班牙的試劑在檢體種類、試劑保存期限、操作時間、檢體樣本需求量，以及準確度都相同，優勢在於保存溫度，我國的試劑可保存於2至30度，運輸和保存較為便利。

日前本報報導，世界動物衛生組織OIE日前在中國北京舉行第一次的亞洲非洲豬瘟專家會議，中國不但對於台灣詢問非洲豬瘟相關資訊已讀不回，甚至未發出邀請函給台灣，把政治打壓置於防疫之上。

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