04/13 各報重點新聞一覽

2019-04-13 06:33

自由時報

台商回台投資破千億

經濟部昨核准國巨、喬山、東陽、橋椿、南俊國際及一家電子零組件大廠等六件台商回台投資案，投資金額逾三○八億元，累計台商回台投資金額突破一二○○億元，可望創造超過一萬個就業機會。經濟部官員表示，美中貿易談判仍在進行，在前景不明下，台商決心分散營運風險，目前回台投資者都是產業龍頭。

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李毅逐出境 嗆韓當選再來

極力鼓吹武統台灣的中國學者李毅，因來台言行有違法之嫌，昨被移民署強制遣返回出發地香港，短期之內將無法再來台；但他在香港受訪時語出驚人的說：「相信如果韓國瑜當選（總統），便有機會再踏足台灣。」

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凍袂條了 台中今上街反統

中國和平統一促進會今日於台中市舉辦「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」遊行，引發社會譁然；為求反制氣燄，民間團體今同時在舊台中火車站發起「四一三護台抗中！反制統促大遊行」活動，此遊行昨也獲台中市警局核准，預料兩軍將在舊台中火車站狹路相逢。

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蘋果日報

蔡英文下令 驅逐武統學者 囂張李毅：韓國瑜當選 便能再來台

武統侵門踏戶絕對不允許！主張武力統一台灣的中國旅美學者李毅，9日持美國綠卡以觀光名義來台，還要發表武統演說。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌震怒，前天下令迅速處理，昨移民署隨即將李驅逐出境，但李毅卻囂張說：「相信如果韓國瑜當選，便有機會再踏足台灣。」蘇貞昌怒嗆，把宣導武統的人驅逐出境，「是剛好而已，快走不送」。

Uber司機獲30萬 美總公司將上市 分紅全球110萬司機

跨國叫車服務業者Uber在台灣面臨法規經營困境時，國內許多Uber司機昨早收到派發獎金通知，最高逾30萬元，讓許多司機一度以為是詐騙，得知是Uber因下月初將在美國掛牌上市的現金紅利獎勵後又驚又喜。Uber針對全球110萬名符合資格的司機發放獎金，最低3080元起跳，Uber未公布台灣有多少司機拿到獎金，有司機粗估國內應有逾半數司機、超過6千人拿到獎金。

聯合報

民進黨裂解擴大 蔡明憲開退黨第一槍

民進黨中執會決議延後總統初選時程，黨內擔心裂解效應逐漸擴大，國防部前部長蔡明憲昨天發表退黨聲明，指民進黨追逐派系政治利益，他無力改變，只能退黨。行政院前院長賴清德則說，蔡英文總統二○一六年大選獲得的六百多萬選票已經分散。

WTO終審大逆轉 南韓核食訴訟 日本敗訴

日本因南韓禁止日本八縣水產品進口，向世界貿易組織（ＷＴＯ）提訴。ＷＴＯ爭議解決機構十一日的二審裁決大逆轉，推翻一審要求南韓修正的裁決，日本敗訴。日本想藉由此役勝利擴大出口的布局也被打亂。

中國時報

2020年1月11見 韓拋總統密碼

高雄市長韓國瑜結束哈佛演講後，美國時間11日晚間出席波士頓僑界晚宴，韓粉熱情簇擁，全場華僑高喊「韓國瑜，選總統」，韓當場乾了1杯酒後說「希望明年1月11日，大家台灣見」；主持人追問，韓說，最重要是8個字，「台灣安全、人民有錢」，誰能做到這8個字，就是了不起的總統，請大家全力支持。留下不少想像空間。

綠電販售可雙向轉換 《再生能源發展條例》修正案通過

立法院昨天三讀通過《再生能源發展條例》修正案，最大影響是允許綠電業者可在躉購（賣給台電）跟直供、轉供（賣給客戶）間「雙向轉換」，自由進出。另值得注意的是，強制「用電大戶」要使用一定比例綠電。

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