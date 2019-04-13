高雄寵物展登場 台灣最大巨山蟻亮相

2019-04-13 00:17

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄寵物用品展今天起在高雄巨蛋一連展出四天，匯集百家廠商、250個攤位祭出「破盤價」優惠，打造1公尺巨型扭蛋網美打卡區，最特別的是，今年引進最夯的巨山蟻，飼養在透明盒內的螞蟻帝國，讓人一覽牠辛勤打拼的一生，吸引民眾瞪大眼睛仔細端詳。

近年來，養螞蟻已成為新興流行，螞蟻帝國創辦人王秉誠指出，台灣約逾300種螞蟻，屬於神奇有趣的「社會性昆蟲」，可以看見牠們外出辛勞工作模樣，卻看不到牠們在暗無天日的巢穴生活，也成為飼主觀察樂趣，由於巨山蟻飼養門檻不高，且均為本土物種，不會造成生態浩劫，可安心飼養。

王秉誠表示，這次展出的巨山蟻，身長約2至2.2公分，1隻市價約2000元，但飼養並不簡單，由於棲息在200公尺以上海拔，必須溫度控制及營造舒適環境，才有利生長。

另外，業者特將長140公分、寬80公分、高100公分，近100公斤的大型展示缸，為避免高溫日曬，連夜從桃園運到高雄，讓高雄民眾一睹高雄巨山蟻的魅力及生活過程。

開展首日，近百廠商祭出跳樓特惠、推出流血價好康，挑戰市場最低價，包括奧斯蒙寵物保健系列40元有找、PETSKEY飼料隨身包只要1元、自然邏輯犬糧限定買一送一，破盤優惠折扣吸引大批搶購人潮。

今年大會砸重金打造全新「寵物系」網美拍照聖地，特別訂製1公尺巨型扭蛋、全場Q萌療癒系玩偶，快閃獻給南部寵奴們嗨翻全場，13日除邀請人氣網紅柯基犬coffee到場外，戶外也召集破百隻同品種毛孩齊聚，活動豐富，是週末朝聖最夯的網美打卡聖地。

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