台鐵4代票務系統宣示主權！民眾申請會員可選擇住釣魚台

2019-04-12 22:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵第4代票務系統，也為台灣宣示釣魚台主權？民眾在申請個人會員帳號時，需填寫居住地區，當中就可選擇住在釣魚台列嶼。台鐵局表示，當初系統建置時，居住地填寫內容是使用中華郵政資料，目前中華郵政的郵遞區號也確實有列出釣魚台列嶼，並不是系統BUG。

根據外交部資料指出，釣漁台列嶼為台灣附屬島嶼，不過該列嶼在1895年前是清朝領土，雖無人居住但並非無主地；後來隨台灣割讓給日本，但第二次世界大戰結束後，卻未隨著台灣歸還給中華民國。後續美國於1972年將該列嶼行政權，隨琉球交給日本，激起我國與中國抗議，爭議至今未解。

台鐵第4代票務系統中，民眾要申請會員時，必需填寫身分證字號、姓名、性別、出生日期、電子信箱、手機號碼、居住地區等。而在居住地區選項中，若民眾選擇宜蘭縣時，選項除了宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、羅東鎮，最後面還有一個釣魚台列嶼。民眾表示，台鐵用這種方式宣示主權，真是用心良苦。

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