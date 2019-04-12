垃圾山悶燒超過1個星期 臭到隔壁鄉也怒嗆要抗議…

2019-04-12 23:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣來義鄉丹村山谷在清明連假期間傳出火燒山，明火雖然也經熄滅，但仍持續悶燒，不斷冒出白煙，空污連日侵襲，連隔壁的春日鄉歸崇部落居民被臭到凍未條，兩鄉鄉民不排除串連組成自救會抗議。

林邊溪上游丹林山區的山坡地堆置場4月4日開始冒火狂燒，消防人員辛勤打火多日，目前明火已滅，但堆置場覆土仍持續冒出白煙，研判仍在悶燒，惡臭難聞，附近居民被嗆得直說，「吐了好幾天！」

丹林居民說，堆置場屬私有地，原本族人不願部落內部出現嫌隙，多數不願檢舉，但火災燒出隱憂，又在林邊溪上游旁山坡地，鎮日散發詭異惡臭，大家實在受不了，消防員還要每天進來查看是不是又有死灰復燃的可能，希望縣府能介入處理。

當地居民現正醞釀籌組自救會，連隔鄰的春日鄉歸崇、七佳部落也被臭到傳出反彈。歸崇部落居民說，這幾天若吹起北風，南邊的春日鄉也會聞到異味，不排除串連加入自救會，捍衛呼吸的權益。

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