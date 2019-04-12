台南蓋捷運 歸仁鄉親這麼說…

2019-04-12 23:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府巡迴開辦先進運輸系統（捷運）優先路網規劃說明會，歸仁場今晚舉行，座無虛席，對於這項建設，鄉親們相當期待，出席的議員郭鴻儀、許又仁與鄭佳欣等都表態支持，民眾踴躍提出看法，還有高中生也發表意見，多希望路線能夠更接「地氣」，深入圓環鬧區，甚至延伸到關廟，帶動南關線的整體發展，氣氛熱絡。

這場說明會在歸仁里活動中心舉行，台南市捷運工程處長秦繼孔簡報，交通局副局長熊萬銀主持，並為民眾的問題解答、釋疑，超過200人參加，地方鄉親對於計畫內容都專心聆聽，不時報以掌聲。

依照規劃期程，台南捷運最快11年後完工，而第一期藍線延伸，主要因路線有行經歸仁，通往高鐵站，是今晚說明會的重點，秦繼孔強調，若地方全力支持，有機會加速推動，與第一期藍線共同通車。

秦繼孔也提到，在各地的捷運中，台南出資最省，僅需擔負42％，根據評估，第一期藍線經費197億元，市政府出資84億元，營運30年後，盈餘是115億元，與桃園棕線一樣，但桃園市府卻要出資100億元，台南效益更大，絕非錢坑。

郭鴻儀、鄭佳欣與許又仁等都贊同南關線興建捷運，但不能只是從仁德中山路轉台39線，直通高鐵站，路線應更深入歸仁，甚至照顧到關廟，贏得全場掌聲。

發言者有團體代表及一般民眾、老師、學生，紛紛對於捷運提出意見，有的還想到未來的營運，建議發展站區商機、增設親子共融公園或者健全接駁，串成更便捷的路網。

熊萬銀說，第一期藍線延伸正著手可行性評估，若地方力挺，屆時路線規劃上，會再參酌各界的意見，讓捷運更完善。

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