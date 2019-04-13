北屏東山區鬧乾旱 學者籲：借鏡南邊2原鄉開發伏流水

2019-04-13 00:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕北屏東山區最近驚傳旱災，連以往豐沛的山泉水、地下水都無水可用，不過，林邊溪以南、同屬山區源頭的屏東春日及來義鄉，卻受惠日治時期所建設的水利工程伏流水圳至今仍穩定供水，長年研究的這項設施的水利專家丁澈士呼籲，近年4、5月就頻傳旱情，水權機關及自來水公司開發乾淨水源刻不容緩，伏流水就屬具應用價值的一種工法。

日本水利工程專家鳥居信平於1920年代，在來義鄉及春日鄉分別打造以伏流水供輸的二峰圳及力里圳，近百年的工程雖曾受八八風災破壞，但經修補後都能順利取水，其中春日力里圳屬鄉公所管轄，最近北屏東原鄉傳出缺水，春日力里圳卻是「川流不息」，讓鄉民相當自豪。

「乾淨的水是戰略物資！」春日鄉長柯自強說，力里溪伏流水圳長年不枯竭，枯水期每天還有約5萬噸的水流經供鄉民取用，而且經過地層以自然重力過濾的水質乾淨，鄉公所不排除覓地打造有關「水」的公共造產如清酒、罐裝水等。

屏東科技大學工學院長丁澈士說，地表水易受天氣及上游髒污影響，若久日不雨也是第一線就會乾枯的水源，而這兩鄉的伏流水是河床下的水脈，仰賴重力自然搬運的過程中就已經經過礫石等淨水，若透過集水廊道或集水暗渠等工法集水，受乾旱影響較不劇烈，使用工程讓水在部分特定路段露出地表取水。

丁澈士強調，伏流水經自然過濾較為乾淨，自來水公司現在面臨缺水困境，更應思考將危機化為轉機，正視淨水速度快、成本低的伏流水，同時回饋源區，創造水源地、用水民眾及官方的3贏，政府也應設立水權相互溝通平台，早日達到全民使用乾淨水的願景。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/