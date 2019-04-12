Line「隨你填」貼圖引熱議 可填川普、竟不能填習近平！

2019-04-12 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體Line最近推出「隨你填貼圖」，被許多網友拿來惡搞，引起不小的話題。有網友發現，雖然是「隨你填」，但Line還是限制了部分字詞，像是中國領導人習近平的名字就不能填進去。

「BROWN&FRIENDS隨你填貼圖」總共可以填入4個字元，但實測填入中國國家主席的名字習近平，系統卻顯示「含有無法使用的字詞」，民眾如果想用習近平的名字惡搞，可能無法如願。

除了習近平之外，蔡英文、韓國瑜、柯文哲、馬英九，以及北韓領導人金正恩等知名政治人物的名字也無法填入，不過美國總統川普、英國首相梅伊等歐美政治人物卻不受此限。

這款「隨你填貼圖」推出之後馬上衝上排行榜第1，許多網友紛紛想出創意玩法，有人填入「今天月經」，就可以傳貼圖告知別人「今天月經來了」，還有人填入「今天內X」，整句話變成「今天內X可以」，讓網友們直呼「好害羞」、「這款貼圖被玩壞了！」。

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